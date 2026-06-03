Trovata un auto rubata nel canale dentro c’è lui | morto così Tragedia

Notizia in breve

Un'auto rubata è stata trovata nel canale a Pantigliate, con all’interno il corpo di un uomo di 37 anni. La scoperta è avvenuta mercoledì mattina. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo era già deceduto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze della morte. Nessun altro dettaglio è stato reso noto.