Trovata un auto rubata nel canale dentro c’è lui | morto così Tragedia

Da thesocialpost.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un'auto rubata è stata trovata nel canale a Pantigliate, con all’interno il corpo di un uomo di 37 anni. La scoperta è avvenuta mercoledì mattina. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo era già deceduto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze della morte. Nessun altro dettaglio è stato reso noto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un uomo di 37 anni è stato trovato senza vita nella mattinata di mercoledì 3 giugno all’interno di un’auto recuperata da un canale a Pantigliate, in provincia di Milano. La vittima si trovava nell’abitacolo di una Alfa Romeo Giulia risultata rubata poche ore prima nel vicino comune di Rodano. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, chiamati a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. La segnalazione è arrivata da un passante che ha notato la presenza della vettura nell’acqua, in una zona rurale della località Cascina Nuova. Sul posto sono intervenuti i militari della Tenenza di San Giuliano Milanese insieme ai vigili del fuoco, che hanno provveduto al recupero del mezzo dal canale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

trovata un auto rubata nel canale dentro c8217232 lui morto cos236 tragedia
© Thesocialpost.it - Trovata un auto rubata nel canale, dentro c’è lui: morto così. Tragedia
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Auto rubate, smontate in poche ore o restituite con il cavallo di ritorno: così agiva la banda

Video Auto rubate, smontate in poche ore o restituite con il cavallo di ritorno: così agiva la banda

Notizie e thread social correlati

Scatta l’allarme per un’auto nel canale: dentro non c’è nessunoNella mattinata di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti a Fucecchio per un’auto trovata all’interno del canale Usciana.

Tragedia nel Milanese, trovata un'auto sommersa nel laghetto: recuperato il corpo di una personaUna tragedia si è verificata questa mattina a Nerviano, nel Milanese, dove i vigili del fuoco hanno recuperato un'auto sommersa nel laghetto del...

Temi più discussi: Trovata dopo 6 anni la Vespa rubata: Dono di mio padre; Il garage delle auto rubate, tra jammer ed estorsioni: business da 2 milioni di euro, nove arresti; Non si ferma all'alt, scatena un inseguimento sulla statale 16 e si schianta contro un'auto dei carabinieri; Ritrovata l’auto del libraio di piazza della Libertà: È la fine di un incubo.

trovata un auto rubataVigevano: in auto trovata merce rubata per 7 mila euro, denunciate due donneI carabinieri di Vigevano hanno denunciato in stato di libertà due donne di 39 e 34 anni, entrambe con precedenti per ricettazione in concorso. Durante un normale servizio di controllo del territorio ... ticinonotizie.it

Spacciano droga in un’auto rubata: ARRESTATI IN DUECAPUA – Due persone sono state arrestate dai carabinieri della compagnia di Capua nella giornata del 29 maggio. L’operazione, condotta dai militari della sezione operativa e della sezione radiomobile, ... casertace.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web