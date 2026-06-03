Trovata un auto rubata nel canale dentro c’è lui | morto così Tragedia
Un'auto rubata è stata trovata nel canale a Pantigliate, con all’interno il corpo di un uomo di 37 anni. La scoperta è avvenuta mercoledì mattina. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo era già deceduto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze della morte. Nessun altro dettaglio è stato reso noto.
Un uomo di 37 anni è stato trovato senza vita nella mattinata di mercoledì 3 giugno all’interno di un’auto recuperata da un canale a Pantigliate, in provincia di Milano. La vittima si trovava nell’abitacolo di una Alfa Romeo Giulia risultata rubata poche ore prima nel vicino comune di Rodano. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, chiamati a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. La segnalazione è arrivata da un passante che ha notato la presenza della vettura nell’acqua, in una zona rurale della località Cascina Nuova. Sul posto sono intervenuti i militari della Tenenza di San Giuliano Milanese insieme ai vigili del fuoco, che hanno provveduto al recupero del mezzo dal canale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Auto rubate, smontate in poche ore o restituite con il cavallo di ritorno: così agiva la banda
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