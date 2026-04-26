Si chiude la terza edizione di On air | il festival che racconta il presente tra serie tv cinema e impegno sociale

Da palermotoday.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa ieri la terza edizione del festival “On air”, un evento dedicato alla presentazione di serie TV, film e temi sociali. L’appuntamento ha attirato pubblico e professionisti del settore, offrendo uno spazio di confronto tra produzioni audiovisive e questioni attuali. La manifestazione si è svolta nel rispetto del programma stabilito, con numerosi incontri e proiezioni che hanno coinvolto diverse realtà del panorama culturale.

Successo per la terza edizione del festival “On air” che si è conclusa ieri confermandosi un importante spazio di incontro e riflessione dedicato al dialogo tra audiovisivo e società contemporanea. Un evento che riunisce alcuni tra i protagonisti più amati del cinema e delle serie tv, insieme a.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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