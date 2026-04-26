Si chiude la terza edizione di On air | il festival che racconta il presente tra serie tv cinema e impegno sociale

Si è conclusa ieri la terza edizione del festival “On air”, un evento dedicato alla presentazione di serie TV, film e temi sociali. L’appuntamento ha attirato pubblico e professionisti del settore, offrendo uno spazio di confronto tra produzioni audiovisive e questioni attuali. La manifestazione si è svolta nel rispetto del programma stabilito, con numerosi incontri e proiezioni che hanno coinvolto diverse realtà del panorama culturale.

Successo per la terza edizione del festival “On air” che si è conclusa ieri confermandosi un importante spazio di incontro e riflessione dedicato al dialogo tra audiovisivo e società contemporanea. Un evento che riunisce alcuni tra i protagonisti più amati del cinema e delle serie tv, insieme a.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Pitigliani Kolno’a Festival 2026, si chiude a Roma la 17ª edizione tra cinema israeliano, memoria e grande partecipazioneSi è conclusa con un importante successo di pubblico la 17ª edizione del Pitigliani Kolno’a Festival – Ebraismo e Israele nel Cinema, andata in scena... A Palermo la terza edizione dell'On Air Festival: tra gli ospiti Can Yaman e Marco BocciOn Air Festival torna a Palermo per la sua terza edizione, confermandosi come un importante spazio di incontro e riflessione dedicato al dialogo tra... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Terza Categoria E, ecco come si chiude la stagione. Chi ha vinto, chi va ai playoff; ASSOLUTI UNIPOL: DOPPIETTA PER CURTIS E GASTALDI, ARGENTO MIRESSI; Una vittoria di carattere per chiudere la regular season; Amicacci chiude terza: ora la semifinale playoff con Cantù. Si chiude con una rottura netta il rapporto tra il Teatro La Fenice e Beatrice Venezi. Dopo le polemiche esplose nei giorni scorsi per l’intervista concessa dalla direttrice d’orchestra al quotidiano argentino La Nación, la Fondazione veneziana ha annunciato uffi x.com La Lucchese Calcio chiude la stagione con un successo. LUCCHESE-FUCECCHIO 3-0 Lucchese: Milan (26' s.t. Ennached), Venanzi, Pupeschi (8' s.t. Santeramo), Rotondo (34' s.t. Tosi), Lorenzini, Russo, Sansaro, Del Rosso (19' s.t. Zenuni), Fedato ( - facebook.com facebook