Olympius Cup presentata la quarta edizione tra novità ed entusiasmo

È stata presentata ufficialmente la quarta edizione di Olympius Cup, il torneo calcistico che coinvolge gli istituti superiori di Modena e provincia. La conferenza stampa si è tenuta nella sala stampa dello stadio

Il torneo sportivo studentesco più grande di Modena è pronto a tornare. Presso la sala stampa dello stadio "Braglia" si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di Olympius Cup, la competizione calcistica tra gli istituti superiori di Modena e provincia giunta alla sua quarta edizione. Ai. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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