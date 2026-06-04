In molte città americane, vengono condivise immagini di vaste aree di strada coperte di cocaina, con alcune fonti che affermano che il problema principale non sarebbe il fentanyl, ma la cocaina stessa. La discussione si concentra sulla diffusione di droghe illegali e sulle diverse percezioni riguardo alle sostanze più problematiche nelle comunità locali. Non sono stati forniti dati ufficiali o statistiche specifiche per supportare queste affermazioni.

Diffusissime sono le immagini di numerose città americane, da Philadelphia a Seattle, da Los Angeles ad Atlanta, invase dai cosiddetti “ zombie ” del Fentanyl: interi quartieri sui cui marciapiedi si riversano centinaia di persone affette da tossicodipendenza, in particolare a causa di questa sostanza, tanto economica quanto potente. La possibilità dell’arrivo del Fentanyl sul nostro territorio, per nulla esente dalla piaga della droga, è lontana, ma non può essere ignorata. Abbiamo discusso del tema con il dottor Giorgio Pannelli, direttore del Servizio territoriale Dipendenze patologiche (Stdp) dell’Ast Fermo. Dottor Pannelli, innanzitutto... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pannelli (Ast): "Fentanyl? Il problema vero è la cocaina"

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Was passiert wenn du Fentanyl nimmst

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