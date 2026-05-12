Medicine a base di Fentanyl vendute senza ricetta Pugno duro dell?Ast | Ancona chiusa una farmacia Ecco quale

A Ancona, le autorità sanitarie hanno chiuso una farmacia dopo aver scoperto che vendeva medicinali a base di Fentanyl senza richiedere la prescrizione medica. L'operazione fa parte di un intervento volto a contrastare la vendita illecita di farmaci controllati. L'azienda coinvolta è stata sottoposta a provvedimenti ufficiali, mentre le forze dell'ordine continuano le verifiche in altre strutture del territorio.

ANCONA Medicinali a base di Fentanyl venduti senza la relativa prescrizione: scatta il pugno duro dell’Ast. Con un provvedimento diventato operativo ieri mattina, Giovanni Stroppa, direttore generale dell’azienda sanitaria territoriale di Ancona, ha imposto la chiusura temporanea della Farmacia Centrale di corso Mazzini. Uno sospensione di 21 giorni che si protrarrà fino al 31 maggio, compreso. Gli accertamenti Il lasso di tempo della chiusura è stato annunciato ai clienti da due cartelli affissi sulla vetrina della farmacia. In uno di questi, si fa riferimento al numero di protocollo dell’Ast e al documento emesso il 7 maggio (visibile sull’albo pretorio dell’azienda) ma diventato operativo ieri mattina.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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