Negli ultimi anni, il settore della difesa in Europa ha registrato un aumento significativo, con più paesi che investono in nuove tecnologie e capacità militari. Tuttavia, nonostante questa crescita, la frammentazione tra i vari paesi europei continua a rappresentare un problema, impedendo lo sviluppo di un'industria più unita e competitiva. I fondi disponibili non sembrano essere il principale ostacolo, ma piuttosto la mancanza di coordinamento e di strategie comuni tra le nazioni.

L’industria della difesa europea sta crescendo rapidamente, ma la sua frammentazione strutturale resta il principale ostacolo alla competitività. Secondo un’analisi di Scope Ratings, il gap con gli Stati Uniti non si chiude aumentando i budget: la spesa europea in R&D militare ammonta a circa 13 miliardi di euro contro i 138 miliardi americani, e i paesi UE gestiscono oltre 170 sistemi d’arma contro 40 negli USA, con tre programmi paralleli per aerei da combattimento contro la standardizzazione americana sull’F-35. Il costo annuo del “non” consolidamento è stimato dal Parlamento Europeo tra 18 e 57 miliardi di euro, per duplicazioni negli appalti e capacità di innovazione perduta.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Difesa europea: la frammentazione è il vero problema, non i fondi

Difesa europea, il punto - Agorà 24/02/2026

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