Panico furti | le bande tornano a colpire con le persone in casa

Le bande di ladri sono tornate a colpire nelle abitazioni dell’hinterland avellinese, spesso entrando mentre le persone sono in casa. Le forze dell’ordine segnalano un aumento di episodi di furto in zone residenziali, con alcune rapine che si sono verificate durante le ore diurne. Non sono stati ancora resi noti dettagli specifici sui metodi utilizzati o sul numero esatto di episodi recenti. La situazione ha generato preoccupazione tra i residenti, che si sono rivolti alle autorità per chiedere maggiori controlli.

Tempo di lettura: 3 minuti Torna a salire la tensione nell’hinterland avellinese, dove l’ombra dei furti in abitazione continua a gettare nel panico interi quartieri. La cronaca degli ultimi giorni delinea uno scenario preoccupante: le bande di malviventi non agiscono più soltanto nel cuore della notte, ma colpiscono anche in prima serata, sfidando la presenza dei residenti all’interno delle mura domestiche. Dalla zona residenziale di Via Pennini fino al popoloso quartiere di Borgo Ferrovia, la scia di colpi e avvistamenti sta mettendo a dura prova la serenità dei cittadini, che ormai si sentono sotto assedio nonostante sistemi di allarme, cani da guardia e inferriate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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