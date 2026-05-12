tornano le bande di ladri spariti gioielli e contanti

Sabato sera, tre famiglie sono state vittime di furti in casa. Le finestre sono state forzate, gli appartamenti messi a soqquadro e sono stati portati via gioielli e denaro contante. Nessuno si trovava in casa al momento dell’irruzione, e i ladri sono riusciti a entrare senza essere individuati. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili e ricostruire l’accaduto.

Finestre scassinate, appartamenti a soqquadro e gioielli e contanti spariti. È la brutta sorpresa che hanno avuto tre famiglie sabato sera al rientro in casa, a causa del passaggio dei ladri. Due furti sono stati messi a segno nel rione Di Contro a San Severino. Approfittando dell’assenza dei proprietari, tra le 21 e le 22 i ladri sono entrati in due appartamenti al secondo piano. Dopo aver scassinato le finestre, hanno rovistato nelle camere portando via contanti e gioielli vari. Il valore del bottino preso nelle due abitazioni è ancora da quantificare con precisione. Poco dopo il terzo allarme è arrivato da Castelraimondo. Ua famiglia, rimasta fuori a cena, al rientro nell’appartamento al pianoterra in una strada parallela alla Muccese ha trovato tutto sotto sopra.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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