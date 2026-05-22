VIDEO Tornano le bande dei furti | ripresi tre ladri in azione

Nella provincia di Avellino si registrano nuovi episodi di furto con tre uomini filmati mentre compiono azioni illecite. Le telecamere di sorveglianza hanno immortalato i soggetti mentre si aggiravano in alcune zone della città. La serie di episodi sta creando preoccupazione tra i cittadini, che segnalano un aumento delle attività sospette nelle ultime settimane. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili e prevenire ulteriori furti. La situazione ha portato a un rialzo della vigilanza nel territorio.

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Tempo di lettura: 2 minuti Sale la tensione nei comuni della provincia di Avellino, stretti nella morsa di un’ondata di furti che sta togliendo il sonno ai residenti. Tra le zone più colpite c’è Via Macchia, a Santo Stefano del Sole, trasformata ormai in uno scenario da “coprifuoco” dove si susseguono notti ad alta tensione. Bande di malviventi, agili e senza scrupoli, si aggirano indisturbate tra le abitazioni. L’identikit è quasi sempre lo stesso: volti travisati da cappucci, abbigliamento scuro e in mano pesanti attrezzi da scasso pronti all’uso. A pubblicare le immagini choc ( allegate all’articolo) è un residente della zona, oggetto esso stesso del colpo nelle primissime ore serali, A testimoniare la gravità della situazione sono le immagini impresse nei circuiti di sorveglianza della zona. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - VIDEO/ Tornano le bande dei furti: ripresi tre ladri in azione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video IZUDINA I HAMDIJA - Sve prevare 19. dio Sullo stesso argomento Furti con scasso nei distributori, l’allarme dei gestori: “Bande criminali in azione”Tempo di lettura: < 1 minutoTornano a colpire le bande criminali nelle stazioni di servizio irpine. Leggi anche: Tornano le bande di ladri. Spariti gioielli e contanti