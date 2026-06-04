Un giocatore italiano si sta preparando a disputare la finale di Roland Garros, confermando la presenza di almeno un atleta nazionale tra gli ultimi due. Un ex tennista commenta che anche dopo l’eliminazione di un altro italiano, aveva previsto questa possibilità. La sua soddisfazione è rivolta alla presenza di un rappresentante del paese in finale, che potrà seguire dalla tribuna, indipendentemente dall’identità del finalista.

“Mi farebbe molto piacere premiare un italiano e ne sarei orgoglioso, ma sono già veramente felice che ce ne sia di sicuro uno in finale che potrò ammirare dalla tribuna, chiunque esso sia”. Parola di Adriano Panatta. L’ex campione azzurro sarà presente domenica alla finale del Roland Garros dopo esser stato invitato nelle scorse settimane e premierà il vincitore. In tanti si aspettavano un replay di Roma: Sinner vincitore e lui a consegnare la coppa. Non sarà così, ma Panatta potrebbe premiare un altro italiano: o Flavio Cobolli o Matteo Arnaldi. Uno dei due sarà in finale e sfiderà il vincitore del match tra Jakub Mensik e Alexander Zverev, favoritissimo per la vittoria finale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Panatta sul successo degli italiani al Roland Garros: “L’avevo detto anche dopo l’eliminazione di Sinner”

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L'Italia fa la storia al Roland Garros: Cobolli, Berrettini e Arnaldi ai quarti di finale

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Temi più discussi: Panatta: Avrei voluto premiare Sinner, ma ora servono controlli per capire il blackout. Non ho dubbi: in futuro il Roland Garros sarà suo; Panatta sul malore di Sinner: Jannik, avrei voluto premiarti. Ma ora devi vederci chiaro; Panatta: Sogno di premiare un azzurro. Tutti bravi, se poi fosse romano...; Mi auguro che Sinner prenda molto sul serio la questione e voglia vederci chiaro fino in fondo: parla Panatta.

Un sempre più granitico Flavio COBOLLI ha conquistato l’accesso alla semifinale del Roland Garros sconfiggendo in quattro combattuti set il canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero 4 del torneo. Il successo odierno, figlio di una prestazione ma x.com

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