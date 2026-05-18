Panatta | Ci siamo abbracciati con Sinner e gli ho detto una cosa sul Roland Garros…

Da oasport.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi, il tennis italiano ha vissuto un momento storico. Jannik Sinner ha conquistato gli Internazionali d’Italia, portando a casa il trofeo sulla terra rossa di Roma dopo cinquant’anni di assenza di un azzurro. L’evento è stato accompagnato da un gesto di affetto tra il nostro giocatore e un altro atleta, con un abbraccio e alcune parole scambiate riguardo al Roland Garros. La vittoria di Sinner rappresenta un risultato importante per il tennis nazionale.

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Giornata memorabile per il tennis tricolore: Jannik Sinner ha vinto gli Internazionali d’Italia e così un azzurro ha alzato al cielo il prestigioso trofeo sulla terra rossa di Roma dopo cinquant’anni di digiuno. L’ultimo uomo a imporsi di fronte al pubblico del Foro Italico era stato Adriano Panatta nel 1976, il quale oggi ha premiato il numero 1 del mondo. Adriano Panatta ha espresso il proprio parere ai microfoni di Sky: “ Oggi è stata una giornata molto bella, finalmente un altro italiano ha vinto gli Internazionali d’Italia dopo 50 ani. Meglio di così non poteva andare, perché ha vinto il numero 1 del mondo, un giocatore straordinario e un ragazzo altrettanto straordinario. 🔗 Leggi su Oasport.it

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