Durante la giornata dedicata al tennis italiano, Jannik Sinner ha conquistato il titolo agli Internazionali d’Italia, portando a casa il prestigioso trofeo sulla terra rossa di Roma dopo cinquant’anni di attesa. In una intervista, l’ex campione ha commentato l’impresa dell’atleta, definendolo un esempio e rivelando di avergli rivolto una nota sul Roland Garros. La vittoria di Sinner segna un momento storico per il tennis nel paese, con un atleta che ha scritto un nuovo capitolo nel panorama nazionale.

Giornata memorabile per il tennis tricolore: Jannik Sinner ha vinto gli Internazionali d’Italia e così un azzurro ha alzato al cielo il prestigioso trofeo sulla terra rossa di Roma dopo cinquant’anni di digiuno. L’ultimo uomo a imporsi di fronte al pubblico del Foro Italico era stato Adriano Panatta nel 1976, il quale oggi ha premiato il numero 1 del mondo. Adriano Panatta ha espresso il proprio parere ai microfoni di Sky: “ Oggi è stata una giornata molto bella, finalmente un altro italiano ha vinto gli Internazionali d’Italia dopo 50 ani. Meglio di così non poteva andare, perché ha vinto il numero 1 del mondo, un giocatore straordinario e un ragazzo altrettanto straordinario. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Panatta: “Sinner un esempio, gli ho detto una cosa sul Roland Garros”

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