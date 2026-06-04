Dopo l'eliminazione di Sinner, il vincitore del Roland Garros del 1976 ha dichiarato di voler premiare un tennista azzurro, preferibilmente romano. Ha aggiunto che tutti i giocatori italiani sono bravi e ha espresso il desiderio di riconoscere meriti specifici, senza fare nomi. La sua frase si è concentrata sulla volontà di valorizzare un rappresentante del tennis italiano, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui criteri di selezione.

Aveva dato appuntamento a Jannik Sinner. "Dopo Roma voglio premiarti anche a Parigi", gli aveva sussurrato sul palco del Centrale del Foro Italico mentre il numero 1 al mondo alzava il trofeo. Un altro italiano, finalmente. Cinquant’anni dopo di lui. Adesso Adriano Panatta è tornato a sperare che quel sogno di consegnare la coppa che lui considera la più prestigiosa dello Slam a uno dei nostri, dopo i soliti 50 anni da quel trionfo indimenticabile, si possa realizzare comunque. Un azzurro sarà sicuramente in finale. La giornata di ieri ha definito i semifinalisti: Flavio Cobolli ha battuto Auger-Aliassime e affronterà Matteo Arnaldi che ha vinto il derby con Matteo Berrettini, costretto al ritiro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Panatta: "Sogno di premiare un azzurro. Tutti bravi, se poi fosse romano..."

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

LIVE Berrettini-Hurkacz, Challenger Cagliari 2026 in DIRETTA: in campo Arnaldi, poi un giovane azzurro e poi il romano!Durante il Challenger di Cagliari 2026, si stanno disputando diverse partite tra cui il match tra Berrettini e Hurkacz, trasmesso in diretta.

Internazionali d’Italia 2026: Adriano Panatta l’ultimo vincitore azzurro nel torneo maschile. Tutti i precedentiSono trascorsi cinquant’anni dall’ultima vittoria di un tennista italiano nel torneo maschile degli Internazionali d’Italia.

Argomenti più discussi: Debacle di Sinner a Parigi, Massimo Cierro: Sta giocando troppo. A Wimbledon però si riprenderà; Sinner, il caldo fa un favore ad Alcaraz in classifica e spegne il sogno di Panatta: che rimpianto per Musetti.

Sinner, il caldo fa un favore ad Alcaraz in classifica e spegne il sogno di Panatta: che rimpianto per MusettiIl caldo elimina Sinner dal Roland Garros e fa un favore enorme ad Alcaraz in classifica, oltre a spegnere il sogno di Panatta e far sorgere rimpianti in Musetti ... sport.virgilio.it

Panatta torna agli Internazionali: 'Spero di premiare un italiano'Adriano Panatta, leggendario vincitore degli Internazionali d'Italia nel 1976, ha confermato la sua presenza alla cerimonia di premiazione dell'edizione 2026 del prestigioso torneo romano. Dopo un ... it.blastingnews.com