Internazionali d’Italia 2026 | Adriano Panatta l’ultimo vincitore azzurro nel torneo maschile Tutti i precedenti
Sono trascorsi cinquant’anni dall’ultima vittoria di un tennista italiano nel torneo maschile degli Internazionali d’Italia. L’ultimo ad aggiudicarsi il titolo è stato un giocatore che ha trionfato nel 1976. Da allora, nessun atleta proveniente dall’Italia è riuscito a conquistare il singolare maschile in questa competizione. L’evento si svolge ogni anno in Italia e attira numerosi tennisti di livello internazionale.
Sono passati ormai esattamente cinquant’anni dall’ultima volta che un italiano è riuscito a vincere gli Internazionali d’Italia nel singolare maschile. Quasi un’eternità, quella intercorsa rispetto a un 1976 che vide Adriano Panatta prendersi in un colpo solo Roma, Roland Garros e Coppa Davis (quella di allora, con una struttura profondamente diversa sia dall’attuale che da quella dell’epoca World Group). Cinquant’anni che ora in tanti sperano di veder finire, nella speranza che si chiuda un cerchio. Ma, intanto, vale la pena ripercorrere una scia di vincitori che, fino a quell’anno, s’era propagata dal 1930 in poi. Vale la pena rimarcare quella che è una doverosa annotazione: qui verrà trattato il solo singolare maschile, senza riferimenti ad altre questioni che pure ci sono state, e che sono e rimangono felici.🔗 Leggi su Oasport.it
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