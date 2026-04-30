Internazionali d’Italia 2026 | Adriano Panatta l’ultimo vincitore azzurro nel torneo maschile Tutti i precedenti

Sono trascorsi cinquant’anni dall’ultima vittoria di un tennista italiano nel torneo maschile degli Internazionali d’Italia. L’ultimo ad aggiudicarsi il titolo è stato un giocatore che ha trionfato nel 1976. Da allora, nessun atleta proveniente dall’Italia è riuscito a conquistare il singolare maschile in questa competizione. L’evento si svolge ogni anno in Italia e attira numerosi tennisti di livello internazionale.