LIVE Berrettini-Hurkacz Challenger Cagliari 2026 in DIRETTA | in campo Arnaldi poi un giovane azzurro e poi il romano!

Durante il Challenger di Cagliari 2026, si stanno disputando diverse partite tra cui il match tra Berrettini e Hurkacz, trasmesso in diretta. In campo anche Arnaldi, seguito da un giovane tennista italiano e infine dal giocatore romano. Alle 13:43, Matteo Arnaldi ha concluso il suo incontro contro Nuno Borges, dopo aver vinto il primo set e aver avuto un vantaggio nel secondo, prima di essere rimontato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:43 Tempo di rammarico per Matteo Arnaldi, che dopo essere stato avanti 6-3, 4-2 contro Nuno Borges si è fatto rimontare e scavalcare nel 2° parziale (6-3, 4-5). Poi toccherà a Gianluca Cadenasso, classe 2004 azzurro sfidare Jesper De Jong prima del grande match tra Berrettini e HH! Buon pomeriggio amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di quarti di finale del Challenger di Cagliari tra Matteo Berrettini e Hubert Hurkacz. Entrambi i membri di quella semifinale di Wimbledon, storica per l’Italia poiché ci consegnó la prima finale a Londra della nostra storia, hanno scelto la Sardegna tra Madrid e Roma.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Hurkacz, Challenger Cagliari 2026 in DIRETTA: in campo Arnaldi, poi un giovane azzurro e poi il romano! Notizie correlate LIVE Berrettini-Hurkacz, Challenger Cagliari 2026 in DIRETTA: una sfida che è stata anche semifinale SlamCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di quarti di finale... Dove vedere in tv Berrettini-Hurkacz, Challenger Cagliari 2026: orario, programma, streamingMatteo Berrettini tornerà in campo nel pomeriggio di venerdì 1° maggio per affrontare il polacco Hubert Hurkacz nei quarti di finale del Sardegna... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: LIVE Berrettini-Hurkacz, Challenger Cagliari 2026 in DIRETTA: sfida di lusso in Sardegna ai quarti; Berrettini a SuperTennis: Contento dell'accoglienza a Cagliari. Cobolli? Un animo speciale; Quando gioca Berrettini? Data e diretta tv quarti di finale Challenger 175 Cagliari; Sardegna Open su SuperTennis: dalle 12 Arnaldi, Cadenasso e Berrettini contro Hurkacz. LIVE Berrettini-Hurkacz, Challenger Cagliari 2026 in DIRETTA: sfida di lusso in Sardegna ai quartiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di quarti di finale del ... oasport.it Dove vedere in tv Berrettini-Hurkacz oggi, Challenger Cagliari 2026: orario, programma, streamingMatteo Berrettini tornerà in campo nel pomeriggio di venerdì 1° maggio per affrontare il polacco Hubert Hurkacz nei quarti di finale del Sardegna Open ... oasport.it Sardegna Open, in campo Matteo Arnaldi e Nuno Borges per il primo dei quarti di finale Oggi l’attesissimo Berrettini-Hurkacz, riedizione della semifinale di Wimbledon del 2021 - facebook.com facebook The quarter-finals are SET Aix-en-Provence Martin Tiffon vs Coppejans Bergs vs Hijikata Wu vs Quinn Buse vs Tabilo Cagliari Berrettini vs Hurkacz Burruchaga vs Giron Arnaldi vs Borges Caden x.com