Pamela via al processo La famiglia | Chiediamo l’ergastolo per Soncin Dolci parte civile? Ci domandiamo a che titolo

Notizia in breve

È iniziato il processo a Milano per il caso di una giovane donna uccisa. La famiglia della vittima ha richiesto l’ergastolo per l’imputato, mentre ha espresso dubbi sulla partecipazione di un’altra persona come parte civile. Un portavoce ha dichiarato che si cerca giustizia e verità, sottolineando che l’ergastolo sarebbe la pena adeguata. Il procedimento si svolge davanti alla Corte d’Assise, con le parti che si sono presentate pochi minuti prima dell’apertura.