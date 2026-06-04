Pamela via al processo La famiglia | Chiediamo l’ergastolo per Soncin Dolci parte civile? Ci domandiamo a che titolo
È iniziato il processo a Milano per il caso di una giovane donna uccisa. La famiglia della vittima ha richiesto l’ergastolo per l’imputato, mentre ha espresso dubbi sulla partecipazione di un’altra persona come parte civile. Un portavoce ha dichiarato che si cerca giustizia e verità, sottolineando che l’ergastolo sarebbe la pena adeguata. Il procedimento si svolge davanti alla Corte d’Assise, con le parti che si sono presentate pochi minuti prima dell’apertura.
Milano. “Chiediamo giustizia, verità e l’ergastolo. È quello che si merita”. Sono le parole di Pier Giuseppe Rota, compagno di Una Smirnova, madre di Pamela Genini, pronunciate pochi minuti prima dell’apertura del processo davanti alla Corte d’Assise di Milano. Sul banco degli imputati siede Gianluca Soncin, 53 anni, accusato di aver ucciso con 76 coltellate la 29enne bergamasca il 14 ottobre scorso nella sua abitazione in zona Gorla. Rota commenta anche la possibile costituzione di parte civile di Francesco Dolci, indagato dalla Procura di Bergamo nell’ambito dell’inchiesta sulla profanazione della tomba di Pamela: “Mi chiedo con quale titolo e diritto possa chiedere di essere parte civile”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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