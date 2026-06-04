Pamela via al processo La famiglia | Chiediamo l’ergastolo per Soncin Dolci escluso da parte civile

In tribunale a Milano, è iniziato il processo per l’omicidio di Pamela. La famiglia della vittima ha chiesto l’ergastolo per l’imputato, mentre l’avvocato di parte civile ha escluso la richiesta di risarcimento per la morte della donna. Durante l’udienza, un familiare ha urlato “Bastardo!” rivolto all’imputato, mentre l’atmosfera rimane tesa e carica di emozioni.

Milano. “Bastardo!”. È un grido che squarcia il silenzio dell’aula della Corte d’Assise di Milano e racchiude mesi di dolore, rabbia e attesa. A pronunciarlo è Una Smirnova, madre di Pamela Genini, quando vede entrare l’uomo accusato di aver ucciso sua figlia. Sopraffatta dall’emozione, la donna scoppia in lacrime ed è costretta a lasciare temporaneamente l’aula. Si è aperto così il processo a carico di Gianluca Soncin, imprenditore di 53 anni detenuto con l’accusa di aver assassinato la ventinovenne bergamasca il 14 ottobre 2025 nella sua abitazione in zona Gorla, a Milano. Secondo la ricostruzione della Procura, Pamela sarebbe stata colpita con 76 coltellate. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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