La madre di Pamela Genini ha urlato “bastardo” rivolgendosi a un uomo in aula durante il processo. La donna ha mostrato rabbia e pianto mentre si trovava davanti alla persona accusata di aver ucciso sua figlia con 76 coltellate. L’uomo ha mantenuto un volto impassibile, senza mostrare emozioni. La scena si è svolta nel contesto di un procedimento giudiziario.

La rabbia e le lacrime della madre di Pamela Genini di fronte allo sguardo impassibile di un uomo che ha ucciso sua figlia con 76 coltellate. Luca Soncin deve rispondere di omicidio pluriaggravato da premeditazione, crudeltà e futili motivi. La madre di Pamela, e tutti i familiari, chiedono giustizia e, dai giudici, che venga fatta luce sull'intera vicenda. Pamela Genini era stata in ospedale in tre occasioni per le botte del compagno, non ne aveva la forza, era prigioniera di quella relazione. L'avvocato della famiglia: "Poteva essere salvata" . 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Pamela Genini, la madre urla bastardo a Soncin in aula, poi scoppia a piangere

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Quando lo vede, la madre di Pamela Genini, Una Smirnova, gli urla contro bastardo prima di scoppiare in lacrime e allontanarsi. La donna, assistita dall'avvocato Nicodemo Gentile, è dovuta uscire dall'aula dopo essersi trovata faccia a faccia per la prima v x.com

Omicidio Pamela Genini, madre piange in aula e grida 'bastardo' a Soncin reddit

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