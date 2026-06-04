Femminicidio Pamela Genini la madre urla Bastardo a Gianluca Soncin scoppia a piangere ed esce dall' aula
Durante l’udienza del processo per il femminicidio di Pamela Genini, la madre della vittima ha urlato “Bastardo” verso l’imputato, Gianluca Soncin. Dopo aver pronunciato la frase, si è messa a piangere e ha lasciato l’aula. La discussione si è svolta in un’aula di tribunale con la presenza di giudici e avvocati. Nessun altro dettaglio riguardante l’evento è stato reso noto.
Ha preso il via nell’aula della Corte d’Assise di Milano il processo a Gianluca Soncin, accusato del femminicidio di Pamela Genini. La 29enne, di professione fotomodella, è stata uccisa con 76 coltellate la sera del 14 ottobre 2025. Al momento dell’ingresso in aula di Soncin, la madre della vittima, Una Smirnova, lo ha insultato, gridandogli “Bastardo“. La donna è poi scoppiata a piangere ed è stata accompagnata fuori dall’aula. Al via il processo a Gianluca Soncin La madre di Pamela Genini contro Gianluca Soncin: "Bastardo" La richiesta della famiglia di Pamela Genini nel processo a Soncin Le indagini sul femminicidio di Pamela Genini Al... 🔗 Leggi su Virgilio.it
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Milano, femminicidio Genini: al via il processo allex compagno Soncin
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