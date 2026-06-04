Femminicidio Pamela Genini la madre urla Bastardo a Gianluca Soncin scoppia a piangere ed esce dall' aula

Notizia in breve

Durante l’udienza del processo per il femminicidio di Pamela Genini, la madre della vittima ha urlato “Bastardo” verso l’imputato, Gianluca Soncin. Dopo aver pronunciato la frase, si è messa a piangere e ha lasciato l’aula. La discussione si è svolta in un’aula di tribunale con la presenza di giudici e avvocati. Nessun altro dettaglio riguardante l’evento è stato reso noto.