Durante l'udienza, la madre della vittima ha rivolto parole dure nei confronti dell’imputato, definendolo un “bastardo” e chiedendo una pena esemplare senza sconti. La prima fase si è concentrata sulla costituzione delle parti civili e sulla presentazione degli atti, ma si è trattato di un momento molto sofferto. La donna ha affrontato il processo in tribunale, dove si discuterà dei dettagli dell’omicidio e delle richieste di giustizia.

Milano – Una prima udienza “tecnica” con le costituzioni di parti civili, ma molto sofferta quella che si è celebrata in Assise, giudice Antonella Bertoja, per il massacro di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa con 76 coltellate dal fidanzato di 53, Gianluca Soncin. https:www.ilgiorno.itmilanocronacapamela-genini-processo-francesco-dolci-ogb4v1vl Il femminicidio si è consumato il 14 ottobre scorso nell’appartamento della donna al quartiere Gorla, prima periferia a nord di Milano, lei lo aveva lasciato e lui l’ha uccisa con premeditazione, dopo essersi procurato una copia delle chiavi della nuova casa della ex. Soncin mattina si è presentato in aula, jeans e giacca chiara, senza mai alzare lo sguardo verso la madre di Pamela, Una Smirnova, in Assise con il compagno e gli altri due figli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Pamela Genini uccisa dall’ex con 76 coltellate, la madre affronta il killer al processo: “Pena esemplare senza sconti, bastardo”

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Pamela Genini uccisa a coltellate, Francesco Dolci indagato per vilipendio di cadavere

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A Milano è iniziato il processo per il femminicidio di Pamela Genini, la 29enne uccisa il 14 ottobre 2025 nella sua abitazione. Imputato l'ex fidanzato Gianluca Soncin, 52 anni, accusato dalla procura di omicidio volontario aggravato da premeditazione, stalking x.com

Omicidio Pamela Genini, madre piange in aula e grida 'bastardo' a Soncin reddit

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