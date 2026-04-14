La Procura ha chiesto il processo immediato per un uomo accusato dell’omicidio di una donna, avvenuto con 76 coltellate. L’accusa riguarda un omicidio volontario pluriaggravato, con motivazioni che sarebbero state considerate futili e premeditate. La vicenda si svolge nel contesto di un procedimento giudiziario ancora in fase di definizione, con le autorità che stanno approfondendo gli elementi a carico dell’imputato.

IL DELITTO. Contestato l’omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e dalla relazione affettiva terminata, mentre hanno escluso l’aggravante dello stalking che era stata ipotizzata nell’ordinanza di custodia in carcere emessa ad ottobre, nell’immediatezza della morte della 29enne. Pamela Genini venne uccisa dall’ex compagno Gianluca Soncin con 76 coltellate, un’infinità di colpi inferti senza pietà da un uomo che, finalmente, era riuscita ad allontanare dalla sua vita. Questo è l’ultimo agghiacciante dato inedito emerso dalla relazione finale dell’autopsia depositata, di recente, in vista del...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Pamela Genini uccisa con 76 coltellate, la Procura chiede il processo immediato per Soncin

Femminicidio Pamela Genini, chiesto il processo immediato per Gianluca Soncin: “Uccisa con 76 coltellate”La Procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato per Gianluca Soncin, il 53enne accusato del femminicidio dell'ex compagna Pamela...

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Temi più discussi: Pamela Genini, parla la madre dopo la tomba profanata: Quello che dice Francesco Dolci sono solo bugie; Pamela Genini, l’autopsia cerca di far luce sulla profanazione e sul mistero del velo sul volto che è stato ripiegato e lasciato nel loculo; Pamela Genini profanata, caccia alle tracce biologiche con il Ris e il laboratorio dell'anatomopatologa Cattaneo; Tomba Genini profanata, l’ex fidanzato di Sant’Omobono sentito per ore in caserma a Bergamo.

Pm Milano: 'Pamela Genini venne uccisa da Soncin con 76 coltellate'Pamela Genini venne colpita e uccisa, la sera del 14 ottobre scorso nella sua casa a Milano, dall'ex compagno Gianluca Soncin con 76 coltellate. E' l'ultimo agghiacciante dato inedito emerso dalla rel ... ansa.it

Pamela Genini uccisa con 76 coltellate, Soncin rischia l'ergastolo. L'interrogatorio di Dolci: «Mi hanno chiesto le fotografie della tomba»A Milano, la Procura contesta all'ex della 29enne le aggravanti della premeditazione, dei futili motivi e della crudeltà: chiesto il processo immediato. Nell'indagine sulla tomba profanata, l'amico ra ... bergamo.corriere.it

Pamela Genini fu uccisa da Gianluca Soncin con 76 coltellate: è l'ultimo, agghiacciante dettaglio emerso sul femminicidio della 29enne di Strozza - facebook.com facebook

Ricerche della testa di Pamela Genini, copia forense delle foto della tomba. I residenti attorno al camposanto di Strozza non hanno sentito nulla #ANSA x.com