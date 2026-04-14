Femminicidio Pamela Genini chiesto il processo immediato per Gianluca Soncin | Uccisa con 76 coltellate

La Procura di Milano ha richiesto il processo con rito immediato per Gianluca Soncin, 53 anni, imputato del femminicidio dell'ex compagna Pamela Genini. Secondo le accuse, l’uomo avrebbe inflitto alla donna 76 coltellate, provocandone la morte. La richiesta di processo è stata presentata in seguito alle indagini sulla tragica vicenda. La decisione ora passa al giudice per l’udienza preliminare.

La Procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato per Gianluca Soncin, il 53enne accusato del femminicidio dell'ex compagna Pamela Genini. Il 53enne ha ucciso l'ex modella nella sua casa di via Iglesias a Milano con 76 coltellate.🔗 Leggi su Fanpage.it Femminicidio di Pamela Genini, la procura chiede il processo immediato per Gianluca SoncinLa Procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato per Gianluca Soncin, il 53enne accusato del femminicidio dell'ex compagna Pamela... Per Gianluca Soncin processo immediato per l’omicidio di Pamela GeniniLa Procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato, saltando la fase dell’udienza preliminare, per Gianluca Soncin, 53 anni, che il 14...