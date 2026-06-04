La famiglia di Pamela Genini accusa Francesco Dolci | Stalker in vita e dopo la morte

Notizia in breve

La famiglia di Pamela Genini ha denunciato Francesco Dolci, accusandolo di stalking sia durante la vita della vittima che dopo la sua morte. La dichiarazione sottolinea che Dolci avrebbe continuato a perseguitare la famiglia, ignorando il dolore e la rispetto dovuto. La denuncia evidenzia un comportamento insistente e senza sosta, che si protrae nel tempo, coinvolgendo anche il contesto del procedimento legale in corso.