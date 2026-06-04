La famiglia di Pamela Genini accusa Francesco Dolci | Stalker in vita e dopo la morte
La famiglia di Pamela Genini ha denunciato Francesco Dolci, accusandolo di stalking sia durante la vita della vittima che dopo la sua morte. La dichiarazione sottolinea che Dolci avrebbe continuato a perseguitare la famiglia, ignorando il dolore e la rispetto dovuto. La denuncia evidenzia un comportamento insistente e senza sosta, che si protrae nel tempo, coinvolgendo anche il contesto del procedimento legale in corso.
"Siamo in un caso in cui la realtà supera la fantasia: stalker in vita e dopo la morte, senza alcun rispetto per la famiglia di Pamela e per questo processo". È quanto afferma l'avvocato Nicodemo Gentile, legale di Una Smirnova, madre di Pamela Genini uccisa dal compagno Gianluca Soncin con 76 coltellate. Nell'intervento in aula, nella prima udienza del processo immediato in corso a Milano, il legale si oppone alla costituzione di parte civile di Francesco Dolci. "La loro era una frequentazione superficiale, frivola, lei lo chiamava 'stalker', la Procura di Bergamo parla di un 'incessante atteggiamento asfittico'" spiega. Un'opposizione... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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Tomba profanata di Pamela Genini, il nome di Francesco Dolci torna al centro: Dolci dai carabinieri
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