Francesco Dolci ha deciso di costituirsi parte civile nel processo relativo al femminicidio di Pamela Genini. La famiglia della vittima ha commentato questa scelta definendo Dolci come stalker e oltraggioso. La decisione è stata comunicata nel corso delle udienze, mentre la famiglia di Pamela ha espresso la propria opinione sulla posizione presa dall’imputato. La vicenda giudiziaria prosegue con le udienze e le discussioni processuali.

Francesco Dolci ha deciso di costituirsi parte civile nel processo contro Gianluca Soncin per il femminicidio di Pamela Genini. La richiesta dell’uomo, poi respinta dai giudici, ha irritato la famiglia della 29enne. L’avvocato Niccodemo Gentile, che rappresenta la madre della vittima, Uma Smirnova, ha affermato che Dolci “è stato uno stalker in vita e dopo la morte” della ragazza. La mossa di Francesco Dolci nel processo sul femminicidio di Pamela Genini Il processo contro Gianluca Soncin, accusato del femminicidio di Pamela Genini, ha preso il via nella mattinata di giovedì 4 giugno nell’aula della Corte d’Assise di Milano. L’ex compagno della vittima è imputato per omicidio volontario pluriaggravato da premeditazione, futili motivi e crudeltà, oltre che dalla relazione affettiva terminata. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Pamela Genini, Francesco Dolci irrita la famiglia volendosi costituirsi parte civile: "Stalker e oltraggioso"

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