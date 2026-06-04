La madre di Pamela Genini ha dichiarato di aver provato un forte dolore nel cuore nel vedere in faccia l’uomo che ha ucciso sua figlia con 76 coltellate. La donna si è espressa con rabbia e lacrime di fronte a uno sguardo impassibile dell’assassino. L’udienza si è svolta con la presenza della madre, che ha descritto l’evento come un momento di grande sofferenza.

La rabbia e le lacrime della madre di Pamela Genini di fronte allo sguardo impassibile di un uomo che ha ucciso sua figlia con 76 coltellate. Luca Soncin deve rispondere di omicidio pluriaggravato da premeditazione, crudeltà e futili motivi. La madre di Pamela, e tutti i familiari, chiedono giustizia e, dai giudici, che venga fatta luce sull'intera vicenda. Pamela Genini era stata in ospedale in tre occasioni per le botte del compagno, non ne aveva la forza, era prigioniera di quella relazione. L'avvocato della famiglia: "Poteva essere salvata" . 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Pamela Genini, la madre: "Vedere in faccia l'assassino mi ha fatto scattare un gran dolore nel cuore"

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Lo strazio della mamma di Pamela Genini: Vedere in faccia l'assassino mi ha fatto scattare

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Quando lo vede, la madre di Pamela Genini, Una Smirnova, gli urla contro bastardo prima di scoppiare in lacrime e allontanarsi. La donna, assistita dall'avvocato Nicodemo Gentile, è dovuta uscire dall'aula dopo essersi trovata faccia a faccia per la prima v x.com

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