Durante il processo per il femminicidio, la madre ha dichiarato di aver avuto una reazione incontrollabile nel vedere in faccia l’uomo accusato di aver ucciso la figlia. Ha aggiunto che il suo cuore si è spezzato nel confrontarsi con il presunto assassino, descritto come freddo e lucido. La donna ha riferito di aver provato un dolore intenso e improvviso al momento del confronto. La testimonianza si è svolta in aula, davanti ai giudici e agli altri presenti.

“ Ho avuto questa reazione purtroppo incontrollabile. Vedere in faccia un assassino che ha massacrato mia figlia con la sua freddezza e lucidità mi ha fatto scattare un dolore nel cuore”. A dirlo è Una Smirnova, madre di Pamela Genini, al termine della prima udienza del processo in corte d’assise a Milano a carico di Gianluca Soncin, l’ex compagno che il 14 ottobre 2025 ha ucciso la donna. Durante l’udienza la donna aveva urlato “bastardo” in aula ed era stata accompagnata fuori dai carabinieri. “Quello che chiedo è giustizia – ha proseguito Smirnova – giustizia per mia figlia. Chiedo solo quello”. La madre ha poi ricordato la vittima. “Era una ragazza dolcissima, un amore, una ragazza che non faceva male a nessuno – ha detto – amava i bambini, amava la sua famiglia, suo padre, che purtroppo non vedrà mai più”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Femminicidio Genini, la madre al processo: "Vedere in faccia il suo assassino mi ha spezzato il cuore"

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Femminicidio Genini, la madre: Vedere chi ha massacrato mia figlia mi ha spezzato il cuore

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