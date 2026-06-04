Lacrime e tensione all’apertura del processo per il delitto della 29enne uccisa con 76 coltellate a Milano. È bastato uno sguardo per far crollare ogni argine. Quando Gianluca Soncin è entrato nell’aula della Corte d’Assise e si è seduto nel gabbione riservato agli imputati, Una Smirnova, madre di Pamela Genini, non è riuscita a trattenere il dolore. “Bastardo”, ha urlato rivolgendosi all’uomo accusato di aver ucciso la figlia. Poi è scoppiata in un pianto disperato tra le braccia dell’avvocato Nicodemo Gentile, che l’ha accompagnata fuori dall’aula per consentirle di riprendersi. Per la donna è stato il primo faccia a faccia con il 53enne da quel tragico 14 ottobre 2025, giorno in cui Pamela Genini venne assassinata nel suo appartamento di via Iglesias, nel quartiere Gorla di Milano, colpita da 76 coltellate. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Pamela Genini, la madre vede in aula l’uomo accusato dell’omicidio e urla: ‘Bastardo’

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Omicidio Pamela Genini, la madre: «Devastante vedere il suo assassino, freddo e non pentito»

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Omicidio Pamela Genini, madre piange in aula e grida 'bastardo' a Soncin reddit

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