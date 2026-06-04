In tribunale, la madre di una giovane ha chiamato l’ex fidanzato “bastardo” durante l’udienza. È stata respinta la richiesta di un avvocato di costituirsi parte civile. L’indagato è l’unico sospettato per vilipendio di cadavere e profanazione di tomba, legati alla scomparsa di una testa, mai ritrovata. La vicenda riguarda la scomparsa di un corpo e le accuse di profanazione.

Francesco Dolci, l'ex fidanzato di Pamela, è l'unico indagato per vilipendio di cadavere e profanazione della tomba, nell’ambito della scomparsa della testa della giovane, mai ritrovata “Bastardo”. È l'urlo di Una Smirnova, la madre di Pamela Genini, proferito nell’aula della Corte d’assise d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Pamela Genini, la madre in aula a Gianluca Soncin: "Bastardo", respinta la richiesta di Dolci di costituirsi parte civile

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Pamela Genini, le urla della madre contro Soncin al processo: la donna in tribunale in lacrime

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