Pamela Genini inizio processo a Soncin | ‘Dolci no parte civile’

In tribunale è iniziato il processo a carico di Gianluca Soncin, imputato per omicidio pluriaggravato, con la richiesta di ergastolo. La madre della vittima, presente in aula, ha rivolto un insulto all’imputato al suo ingresso. La parte civile, rappresentata da un’associazione di consumatori, ha deciso di non costituirsi. Il procedimento si svolge senza ulteriori dettagli sulle prove o sulle testimonianze, e la discussione è ancora in corso.

In aula la madre di Pamela ha gridato “Bastardo” all’imputato quando è entrato. Gianluca Soncin rischia l’ergastolo ed è accusato di omicidio pluriaggravato. La Corte ha poi respinto l’istanza di Francesco Dolci di costituirsi parte civile al processo “Noi chiediamo giustizia e l’ergastolo”. Così Pier Giuseppe Rota, compagno della madre di Pamela Genini, si espone prima dell’inizio del processo a Gianluca Soncin, imputato con l’accusa diomicidio pluriaggravatodalla crudeltà, dalla premeditazione, dai futili motivi e dalla relazione affettiva terminata, per il brutale femminicidio della sua ex compagna. Secondo quanto emerso, l’imputato rischia la condanna all’ergastolo e i sui legali si dovrebbero concentrare sulle aggravanti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Femminicidio Genini, la madre in lacrime in aula all'ingresso di Gianluca Soncin

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Pamela Genini poteva essere salvata? Gianluca Soncin arrivato in tribunale per l’inizio del processo. A Chi l’ha visto? le sottovalutazioni e gli allarmi ignorati. Che cosa non ha funzionato? #chilhavisto? bit.ly/4o5jTFw x.com

Omicidio Pamela Genini, madre piange in aula e grida 'bastardo' a Soncin reddit

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