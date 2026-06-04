Un imputato ha dichiarato di essere stato sorpreso dall’accusa di stalking, affermando di essere preoccupato solo per la vittima. Ha aggiunto di aver potuto opporsi con l’assistenza legale contro l’altra persona coinvolta nel procedimento. La dichiarazione è stata rilasciata durante il processo per l’omicidio di una donna, in cui l’imputato si è presentato come parte civile.

Milano, 4 giugno 2026 – “Come parte civile avrei potuto combattere con il mio avvocato contro Soncin'”. Così Francesco Dolci, l'amico di Pamela Genini indagato dalla Procura di Bergamo per il vilipendio del suo cadavere, commenta all' Adnkronos la non ammissione come parte civile al processo per l'omicidio della modella 29enne contro l'ex Gianluca Soncin. “Bisogna sempre affidarsi nelle mani della giustizia, ma io ero la persona più vicina a Pamela e infatti quando aveva bisogno mi veniva sempre a cercare. Di certo non lo facevo per soldi di costituirmi parte civile, ma per combattere fino alla fine questa guerra. I giudici hanno scelto questo e va bene”, commenta Dolci, assente questa mattina alla prima udienza del processo di fronte alla Corte d'Assise di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Pamela Genini.

© Ilgiorno.it - Omicidio Pamela Genini, Francesco Dolci : “Io stalker? Allibito, mi preoccupavo solo per lei”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ULTIMA ORA OMICIDIO Pamela Genini: Francesco Dolci è indagato per profanazione e vilipendio

Notizie e thread social correlati

Pamela Genini, cosa dicono le sue amiche di Francesco Dolci: "Stalker, Psycho"Le amiche di Pamela Genini descrivono Francesco Dolci come uno stalker e uno psycho.

Pamela Genini, Francesco Dolci irrita la famiglia volendosi costituirsi parte civile: "Stalker e oltraggioso"Francesco Dolci ha deciso di costituirsi parte civile nel processo relativo al femminicidio di Pamela Genini.

Temi più discussi: Pamela Genini, al via il processo per l'omicidio: la madre si costituisce parte civile. Il legale: Poteva essere salvata; Femminicidio di Pamela Genini, al via il processo a Soncin. Dolci: Mi costituirò parte civile; Omicidio Pamela Genini, domani la madre in aula per 'chiedere giustizia'; Pamela Genini, la madre di Francesco Dolci: Era una ragazza dolce ma non andava bene per mio figlio.

Leggi la notizia : Pamela Genini: omicidio e stalking, una tragedia che continua a far discutere - La commozione per l'omicidio di Pamela Genini continua a scuotere la societu00e0 italiana, mentre la famiglia della giovane vittima alza la voce contro Francesco x.com

Omicidio Pamela Genini, la madre faccia a faccia con l’imputato: Freddo e senza pentimentoLa Corte d’Assise di Milano ammette come parti civili i familiari della vittima e respinge la richiesta di Francesco Dolci. La famiglia chiede l’ergastolo. mam-e.it

Omicidio Genini, al via processo contro Gianluca Soncin. La madre di Pamela urla bastardoAl via a Milano il processo per l'omicidio di Pamela Genini. La madre della vittima urla 'bastardo' all'imputato Gianluca Soncin in aula. adnkronos.com

Piampaschet a Belve Crime: L'omicidio Egbuna e la difesa dell'innocenza dal carcere reddit