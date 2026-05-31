Pamela Genini cosa dicono le sue amiche di Francesco Dolci | Stalker Psycho

Da ilgiornale.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le amiche di Pamela Genini descrivono Francesco Dolci come uno stalker e uno psycho. Dopo la morte della giovane, il suo corpo non è ancora stato ricomposto. La vicenda ha suscitato scalpore, mentre le indagini continuano. Non sono state rese note ulteriori informazioni sui dettagli del caso o sullo stato del corpo di Pamela. La notizia ha attirato l'attenzione dell’opinione pubblica e delle forze dell’ordine.

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Non c'è pace per l'anima di Pamela Genini. Dopo l'orribile morte, il corpo della giovane non è ancora stato ricomposto. Gli inquirenti stanno facendo il possibile per ritrovare i suoi resti e al momento le indagini sono ancora in pieno corso. La procura di Bergamo si sta concentrando su Francesco Dolci, ex fidanzato e amico della ragazza, che da inizio maggio risulta indagato per vilipendio di cadavere e profanazione di sepolcro. Al momento si sono interrotte le ricerche portate avanti dalle unità cinofile e dagli speleologi nei terreni di Dolci. Gli investigatori sono passati all'esame dei cellulari dell'uomo e alla raccolta di testimonianze. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Pamela Genini, cosa dicono le sue amiche di Francesco Dolci: "Stalker, Psycho"
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