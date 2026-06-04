Pamela Genini Dolci stalker | in tribunale fine dei giochi per l' amico ?

Una donna ha descritto l’effetto devastante di vedere in tribunale una persona che ha definito crudele, lucida e senza pentimento. Ha raccontato di aver avuto un momento di sfogo durante l’udienza, sottolineando la sofferenza provocata dalla sua presenza e dal comportamento di questa persona. La testimonianza evidenzia l’impatto emotivo del confronto in aula, senza ulteriori dettagli sui fatti specifici o sul contesto legale.

"Vederlo mi ha provocato un effetto devastante, la sua crudeltà, la sua lucidità, la sua mancanza di rispetto e di pentimento. È una persona che non si può descrivere, in aula purtroppo ho avuto un momento di sfogo, ma è stato terribile guardarlo per la prima volta. Ora mi aspetto giustizia". È decisamente provata Una Smirnova dopo la prima udienza del processo in Corte d'Assise a Milano per l'uccisione della figlia Pamela Genini. Con quelle parole Smirnova si riferisce a Gianluca Soncin, l'imprenditore di 53 anni in carcere per l'omicidio pluriaggravato di Pamela, uccisa con 76 coltellate il 14 ottobre 2025. Appena l'uomo è entrato in aula, Smirnova ha urlato contro di lui e si è sentita male. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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