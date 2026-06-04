Palme davanti alle Poste promosse a monumento al declino | Tra poco serviranno solo per appendere il cartello Vendesi
Palme davanti alle poste sono state dichiarate monumento al declino, con alcuni cittadini che prevedono che tra poco serviranno solo per appendere il cartello “Vendesi”. La loro condizione è stata paragonata a quella di una cartolina di una località tropicale colpita da conflitti tra punteruoli rossi e manutentori assenti.
AREZZO – C’era una volta il biglietto da visita della città. Oggi, secondo alcuni cittadini, assomiglia più alla cartolina di una località tropicale colpita da una guerra civile tra punteruoli rossi e manutentori irreperibili. Al centro della polemica finiscono le palme davanti alle Poste Centrali, ormai ridotte a sagome che ricordano più degli stuzzicadenti giganti che eleganti alberi ornamentali. La denuncia corre sui social: oltre all’effetto estetico non proprio entusiasmante per chi arriva nel centro storico, quelle piante vengono considerate da molti anche un potenziale rischio per passanti e automobilisti. Gli esperti di Facebook, immediatamente convocati d’urgenza, si sono divisi in tre correnti di pensiero. 🔗 Leggi su Lortica.it
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