Palme davanti alle Poste promosse a monumento al declino | Tra poco serviranno solo per appendere il cartello Vendesi

Da lortica.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Palme davanti alle poste sono state dichiarate monumento al declino, con alcuni cittadini che prevedono che tra poco serviranno solo per appendere il cartello “Vendesi”. La loro condizione è stata paragonata a quella di una cartolina di una località tropicale colpita da conflitti tra punteruoli rossi e manutentori assenti.

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AREZZO – C’era una volta il biglietto da visita della città. Oggi, secondo alcuni cittadini, assomiglia più alla cartolina di una località tropicale colpita da una guerra civile tra punteruoli rossi e manutentori irreperibili. Al centro della polemica finiscono le palme davanti alle Poste Centrali, ormai ridotte a sagome che ricordano più degli stuzzicadenti giganti che eleganti alberi ornamentali. La denuncia corre sui social: oltre all’effetto estetico non proprio entusiasmante per chi arriva nel centro storico, quelle piante vengono considerate da molti anche un potenziale rischio per passanti e automobilisti. Gli esperti di Facebook, immediatamente convocati d’urgenza, si sono divisi in tre correnti di pensiero. 🔗 Leggi su Lortica.it

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