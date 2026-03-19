Un motociclista di Milano ha ricevuto otto multe sulla circonvallazione durante le Olimpiadi. Le sanzioni sono state notificate nel corso di diversi fine settimana, con la prima che risale al weekend precedente. Nonostante le multe siano state pagate, il motociclista ha sottolineato che sui cartelli di divieto c’era solo del nastro adesivo e nessuna segnaletica ufficiale.

Milano, 19 marzo 2026 – “Mi sono arrivate 8 multe”. Alla spicciolata. La prima lo scorso weekend (“e ho provveduto subito a pagarla, non immaginando che sarebbe stata la prima di una lunga serie”). Poi “martedì, una dopo l’altra”. E altre due ieri. “Ma ora la domanda è: quante me ne arriveranno ancora? Ciascun verbale è da 58 euro, se si paga entro 5 giorni, e la cifra complessiva potrebbe gonfiarsi a dismisura”. A raccontarlo è Nico D., milanese di 44 anni, che insieme alla propria compagna (“utilizziamo entrambi lo stesso scooter” ) non si è accorto che nel periodo delle Olimpiadi un tratto della corsia riservata alla 9091 sulla circonvallazione era off limits per cicli e motocicli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Multato 8 volte sulla circonvallazione vietata alle moto durante le Olimpiadi. “Ma sul cartello solo uno scotch”

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