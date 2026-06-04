Chi vincerà il Pallone d’Oro? Bella domanda: mai come quest’anno sembra non esserci un vero e proprio favorito. Certo, Kvara ha fatto una stagione pazzesca, soprattutto in Champions, ma Kane, Dembélé e Olise non sono da meno. Molto dipenderà anche dal risultato del Mondiale a cui, ricordiamo, il georgiano non parteciperà. Betfair, piattaforma di scommesse online inglese, ha pubblicato le sue percentuali. Pallone d’Oro, le percentuali. Riporta Marca: “La corsa appare più aperta che mai: Harry Kane guida le previsioni di Betfair con il 19,6% di probabilità, davanti a Ousmane Dembélé con il 14,2% e Declan Rice con il 10,6%. Secondo i dati di mercato analizzati da Betfair, i 20 principali favoriti concentrano il 90,7% delle probabilità, mentre gli altri 21 candidati si dividono appena il 9,3%. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Pallone d’Oro, le percentuali sui favoriti: Kane al 19,6%, Kvara al 7,1%

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

FRANCIA: es la selección FAVORITA a ganar el Mundial 2026

Notizie e thread social correlati

Kane ammette che la vittoria della Coppa del Mondo dell’Inghilterra aumenterebbe le possibilità del Pallone d’OroHarry Kane ha dichiarato che una vittoria dell’Inghilterra alla Coppa del Mondo potrebbe aumentare le sue possibilità di vincere il Pallone d’Oro.

Kane vincitore del Pallone d’oro sarebbe una favola più affascinante di Yamal e OliseIl prossimo Mondiale attirerà molte attenzioni su chi potrebbe ottenere il Pallone d’oro 2026.

Argomenti più discussi: Il numero dei disoccupati in Germania torna sotto i tre milioni; Baggio Mondiali: il Campione di tutti gli italiani; La Harley-Davidson del Newcastle va all'asta: Kevin Keegan la vende per la ricerca sul cancro; BM ON LBA / MVP TIME: MOMO DIOUF, OGNI PALLONE TOCCATO DA LUI DIVENTA ORO PER LA VIRTUS - DI EDOARDO TAMBA.

[Sky] La distanza tra l'Inter e il Liverpool per Jones è di 10 milioni, il Liverpool vuole 30 milioni + percentuali per le vendite future, mentre la prima offerta dell'Inter per Jones è di 20 milioni reddit

Bologna-Inter, l'ultimo squillo è di Diouf. Prima per TopalovicUltima partita di campionato e ultimo sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro. In merito al 3-3 di Bologna, i lettori di FcInterNews.it hanno eletto senza mezzi termini Andy Diouf migliore in campo. Al ... msn.com