Pallanuoto il Telimar ko nel derby salvezza | l' Ortigia avanti nei playout
Il Circolo Canottieri Ortigia ha vinto il derby salvezza contro il Telimar 20-18 nell’ultima giornata di regular season. La partita si è giocata alla piscina Paolo Caldarella di Siracusa. La vittoria permette all'Ortigia di avanzare nei playout, lasciando il Telimar in una posizione di svantaggio. La sfida si è conclusa con un margine di due reti, segnando la fine della stagione regolare per entrambe le squadre.
La salvezza per il Telimar passa direttamente da una sfida tutta siciliana. L’ultima giornata di regular season vede i ragazzi allenati da Ivano Quartuccio lottare con le unghie alla piscina Paolo Caldarella di Siracusa, nel derby vinto dal Circolo Canottieri Ortigia 1928 per 20-18. Fatali i 4’. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Pallanuoto, la maledizione è finita: lOrtigia domina il derby e torna alla vittoria
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