Pallanuoto il Telimar ko nel derby salvezza | l' Ortigia avanti nei playout

Notizia in breve

Il Circolo Canottieri Ortigia ha vinto il derby salvezza contro il Telimar 20-18 nell’ultima giornata di regular season. La partita si è giocata alla piscina Paolo Caldarella di Siracusa. La vittoria permette all'Ortigia di avanzare nei playout, lasciando il Telimar in una posizione di svantaggio. La sfida si è conclusa con un margine di due reti, segnando la fine della stagione regolare per entrambe le squadre.