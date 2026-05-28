L’Ortigia ha vinto il derby salvezza contro il Telimar, dominando i playout. L'espulsione di Saveljic ha ridotto temporaneamente la squadra avversaria a otto giocatori, favorendo il sorpasso. Il momento decisivo è stato il gol segnato durante la superiorità numerica, che ha permesso all’Ortigia di mettere a segno il punto decisivo. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra ospite, che ha sfruttato al meglio la situazione di svantaggio degli avversari.

? Punti chiave Come ha influito l'espulsione di Saveljic sul risultato finale?. Chi ha trasformato la superiorità numerica nel momento decisivo?. Perché il Telimar non è riuscito a sfruttare la rete di Muscat?. Quali sono le date chiave per la salvezza dell'Ortigia?.? In Breve L'Ortigia ha convertito 10 superiorità su 12 contro le 6 su 11 del Telimar.. Muscat ha segnato 6 reti mentre Carnesecchi e Tankosic ne hanno realizzate rispettivamente 4 e 3.. Il rosso diretto a Saveljic ha permesso all'Ortigia di allungare sul 14-11 nel terzo quarto.. I playout inizieranno a Siracusa il 30 maggio con la sfida decisiva a Terrasini il 3 giugno.. L’Ortigia batte il Telimar per 20-18 nella piscina Paolo Caldarella di Siracusa, conquistando l’undicesimo posto in classifica e il vantaggio del campo nei playout. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Derby salvezza: l’Ortigia vince sul Telimar e domina i playout

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