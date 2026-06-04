Durante il Palio rionale di Vecchiano, le decorazioni e gli addobbi lungo le strade richiamano gli anni ’80 e la preistoria, creando un’atmosfera tematica. La manifestazione coinvolge la comunità con bandiere e colori che riempiono ogni angolo della città, mantenendo un tono di partecipazione e serietà. La celebrazione si focalizza sui temi del Made in Italy e dell’accoglienza, riflettendo i valori della tradizione locale.

Una città che cambia il proprio volto: bandiere, colori e addobbi a tema riempiono ogni angolo delle strade di Vecchiano, in nome di una tradizione vissuta con partecipazione e serietà. Ha preso il via il 1° giugno la 23esima edizione del Palio Rionale Vecchianese, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno che ha coinvolto i quattro rioni tra spettacoli, sport e attenzione al territorio. Con la tradizionale sfilata storica per le vie del paese è ufficialmente iniziato il contest "Il rione più bello", giunto quest’anno all’ottava edizione. Una giuria composta da cinque membri ha avuto il compito di valutare creazioni, scenografie e... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Palio rionale Vecchianese. I temi: anni ’80, preistoria. Made in Italy e accoglienza

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Argomenti più discussi: Palio rionale Vecchianese. I temi: anni ’80, preistoria. Made in Italy e accoglienza; Vecchiano si prepara al Palio dei quattro rioni.

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