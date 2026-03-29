La Vespa, simbolo del made in Italy, celebra gli 80 anni dalla sua nascita. Dal 1946 ad oggi, sono stati prodotti e venduti nel mondo circa 19 milioni di esemplari. Nel 2023 il marchio è stato valutato oltre un miliardo di euro, mantenendo una posizione di leadership nel settore, nonostante la presenza di numerosi concorrenti provenienti dall’Asia.

Ne ha fatta di strada la Vespa Piaggio, dal 1946 a oggi: 19 milioni gli esemplari venduti finora nel mondo, un “brand” che nel 2023 veniva valutato oltre un miliardo di euro, leadership indiscussa nel pianeta, malgrado le agguerrite e numerose concorrenti asiatiche. Primato fatto però oggi più di stile e di iconicità, che di numeri, insomma un “italian style” agognato e desiderato, tanto è vero che oggi la Vespa, a differenza del 1946, si posiziona su una fascia di prezzo medio-alta, e il suo usato non solo non perde valore ma in qualche caso aumenta pure. Una “moto” per chi non andava in moto. Vediamo come è andata. Il successo della Vespa... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La Vespa compie 80 anni: vita da star di un simbolo del made in Italy che non invecchia mai

Articoli correlati

Leggi anche: Agricoltura, Fagri compie 30 anni: prima festa del made in Italy

Brunetta su morte di Valentino: “Visionario che ha elevato l’eccellenza del Made in Italy a simbolo globale di eleganza”Renato Brunetta ROMA - "Con la scomparsa di Valentino perdiamo un visionario che ha elevato l’eccellenza del Made in Italy a simbolo globale di...

Vespa Primavera 80esimo - EICMA 2025 Italy

Una raccolta di contenuti su Vespa compie

Discussioni sull' argomento Vespa, 80 anni guidando nell’Italia; 80 anni di Vespa, a Capri un grande raduno internazionale; In 80 anni Filippini ha portato Brescia in sella a una Vespa; Vespa Kitty: Jak Aldi celebra gli 80 anni della leggenda, il brano dedicato made in Pontedera.

La Vespa compie 80 anni e festeggia a Capri: l’isola sarà la meravigliosa cornice del 36° Raduno Registro Storico Vespa. - facebook.com facebook