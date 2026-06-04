La Contrada Borgo ha annunciato di aver pagato la quota richiesta, ma si oppone all’esito del Palio, definendolo ingiusto. La contrada ha commentato che il pagamento è stato effettuato, ma rimane insoddisfatta del risultato. La questione riguarda le decisioni prese durante la gara, che la contrada considera non corrette. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito le motivazioni dietro la contestazione. La disputa tra le contrade prosegue senza ulteriori dettagli ufficiali.

CASTEL DEL PIANO A distanza di mesi dall’ultimo Palio, la Contrada Borgo torna a esprimere tutta la propria contrarietà nei confronti della sanzione inflitta dopo il discusso episodio che vide protagonista il fantino Carlo Sanna, accusato di aver trattenuto le briglie del cavallo di un’altra contrada durante la corsa. Una vicenda che ha acceso il dibattito nel mondo paliesco e che si è conclusa con una multa complessiva di 6.250 euro per la contrada e con tre Palii di squalifica per il fantino. Una decisione che il Borgo continua a ritenere sproporzionata e non conforme allo spirito e alle regole della manifestazione. "Dopo mesi di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Palio, Borgo non ci sta: "Abbiamo pagato. Ma è stato ingiusto"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Notizie e thread social correlati

“Abbiamo pagato”: l’attacco ingiusto a Luciano Darderi, poi la racchetta e il bacio in risposta. Cos’è successo a RomaDurante la semifinale degli Internazionali d’Italia a Roma, Luciano Darderi ha perso contro Casper Ruud con il punteggio di 6-1, 6-1.

Joan Mir non ci sta: “Il podio di Barcellona lo sento mio. Penalità eccessiva, è ingiusto”Joan Mir si è detto insoddisfatto dopo il Gran Premio di Catalogna, valida come sesta tappa del Mondiale MotoGP 2026, concluso con un secondo posto.

Temi più discussi: Palio, Borgo non ci sta: Abbiamo pagato. Ma è stato ingiusto; Puniti per aver fatto il Palio: il Borgo rilancia e organizza la Cena della multa; Palio di San Giovanni Battista 2026: A tu per tu con i Priori delle Quattro Porte; Palio, la Contrada Borgo: Sanzioni ingiuste, ma siamo pronti a partecipare alla prossima edizione.

#Nepi è la Città dell'Acqua. Famose sono le cascate del Picchio e di Cavaterra. Nel borgo domina la Rocca dei Borgia, costruita lungo la via Amerina su precedenti insediamenti. Da non perdere il Palio dei Borgia dal 5 al 21 giugno. visitlazio.com/nepi/ #VisitL x.com

Palio, Borgo non ci sta: Abbiamo pagato. Ma è stato ingiustoCASTEL DEL PIANOA distanza di mesi dall’ultimo Palio, la Contrada Borgo torna a esprimere tutta la propria contrarietà nei confronti della sanzione inflitta dopo il discusso episodio che vide protagon ... lanazione.it

Giulia e la sua esclusione dal Palio: Non sono discriminata, ci riprovoNon tirerà più questa sera al Palio di Sant’Egidio, la storica sfida individuale (inizio alle 21,30) che mette di fronte balestrieri e cittadini in onore di uno dei fondatori del Borgo, che ricorre ... lanazione.it