Durante la semifinale degli Internazionali d’Italia a Roma, Luciano Darderi ha perso contro Casper Ruud con il punteggio di 6-1, 6-1. Il match è stato interrotto a causa della pioggia nel primo set. Dopo la sconfitta, Darderi ha reagito con un gesto di stizza, rompendo la racchetta e baciandola. In seguito, ha commentato alcune accuse rivoltegli in modo diretto, affermando di aver pagato per qualcosa che non aveva commesso.

Luciano Darderi non è riuscito a contrastare il norvegese Casper Ruud nella semifinale degli Internazionali d’Italia, cedendo con il netto punteggio di 6-1, 6-1 al termine di un confronto interrotto per pioggia nel corso del primo set. Dopo le spettacolari affermazioni contro il tedesco Alexander Zverev (numero 3 del mondo) e lo spagnolo Rafael Jodar (annunciato predestinato), il tennista italiano non aveva più energie e ha così terminato la propria cavalcata sulla terra rossa di Roma. Sul finale del confronto con Ruud, dagli spalti si è alzato un commento ingiusto nei confronti di Luciano Darderi: “Abbiamo pagato“. Evidentemente lo... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - “Abbiamo pagato”: l’attacco ingiusto a Luciano Darderi, poi la racchetta e il bacio in risposta. Cos’è successo a Roma

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