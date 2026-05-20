Joan Mir si è detto insoddisfatto dopo il Gran Premio di Catalogna, valida come sesta tappa del Mondiale MotoGP 2026, concluso con un secondo posto. Mir ha manifestato chiaramente la sua opinione riguardo alle penalità che ha ricevuto, ritenendole eccessive e ingiuste, e ha affermato di sentire il podio di Barcellona come suo. La gara è stata influenzata da due bandiere rosse e da alcune difficoltà affrontate da altri piloti, tra cui l’assenza per infortunio di un big.

Joan Mir, sfruttando anche le due bandiere rosse ed in generale le disavventure di alcuni big (oltre all’assenza per infortunio di Marc Marquez), aveva concluso al secondo posto il Gran Premio di Catalogna 2026, valevole come sesta tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Un risultato totalmente insperato alla vigilia per lo spagnolo della Honda, che ha visto però sfumare il primo podio dell’anno in seguito ad una penalità post-gara di 16 secondi per pressione irregolare delle gomme. Una vera beffa per il campione mondiale 2020 della classe regina che tra errori, incidenti sfortunati e altri episodi sta raccogliendo pochissimo in questa prima parte della stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Joan Mir non ci sta: “Il podio di Barcellona lo sento mio. Penalità eccessiva, è ingiusto”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

In casa Ducati non ci stanno capendo niente | Post GP Le Mans Racers EP5

Sullo stesso argomento

Joan Mir: caduta a COTA, zero rimpianti e sfida al podioJoan Mir, campione del mondo 2020 e pilota Honda HRC, ha chiuso la gara sprint di COTA con una caduta nell’ultimo giro, pur affermando di non avere...

Joan Mir: “Podio importante, ma ho avuto fortuna. Vado meglio con la soft”Dopo una gara oltremodo travagliata, Joan Mir ha centrato la seconda posizione in occasione del GP di Catalogna, sesto atto del Mondiale MotoGP...

Joan Mir è indignato con HRC. Il Pilota Spagnolo, Campione del Mondo 2020, si è detto indignato perché la HRC non l'ha neanche contattato per un eventuale rinnovo, anche in un Team satellite. Ma ricapitolando andrei ad analizzare le 36 cadute su 59 x.com

Citazioni dal manager di Joan Mir. reddit

Joan Mir non ci sta: Il podio di Barcellona lo sento mio. Penalità eccessiva, è ingiustoJoan Mir, sfruttando anche le due bandiere rosse ed in generale le disavventure di alcuni big (oltre all'assenza per infortunio di Marc Marquez), aveva ... oasport.it

Mir: La penalità? Paghiamo un prezzo troppo alto per un’infrazione minimaÈ ingiusto: non ho guadagnato 16 e non ha senso aver ricevuto la penalità più alta in una gara che non era lunga. La sicurezza? La griglia va avvicinata a Curva 1, non serve arrivarci in quinta marc ... gpone.com