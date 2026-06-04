L'Inter si sta rafforzando con l'acquisto di un esterno che ha 9 anni in meno rispetto a un giocatore olandese già presente nella rosa. Il giovane ha grandi margini di miglioramento e potenzialità di crescita. La società ha puntato su questa scelta per rinforzare il reparto e investire nel futuro della squadra. La decisione arriva in un momento strategico per la rosa nerazzurra.

Denzel Dumfries, tramite il suo agente, ha trovato il club che pagherà la clausola da 20 milioni per sottrarlo all’Inter. È il Real Madrid e non c’è niente da ridire. A 30 anni, l’olandese spingente ha tutto il diritto di giocarsi l’ultimo tratto di carriera nella squadra più titolata al mondo. L’Inter lo prese cinque anni fa dal Psv Eindhoven, per sostituire Achraf Hakimi. Sembrava un cambio al ribasso e le prime prestazioni di Dumfries alimentarono le perplessità. Il ragazzo esprimeva un fisico da decatleta, ma i piedi parevano intagliati nel legno. Simone Inzaghi ci ha lavorato sopra e la crescita di Dumfries è stata esponenziale. Hakimi ha vinto due Champions con il Psg; Dumfries ha giocato due finali, una delle due proprio contro il Psg del terzino marocchino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Palestra per Dumfries: ecco perché così l'Inter si rinforza

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