Palestra l’Inter stringe Pressing sul giocatore Carta Cocchi per la Dea

L'Inter sta accelerando sul mercato esterno, concentrandosi sulla ricerca di un sostituto per Denzel Dumfries, ormai promesso al Real Madrid. La società sta facendo pressing su un giocatore, con l’obiettivo di chiudere l’operazione nel più breve tempo possibile. Contestualmente, si segnala l’interesse per un calciatore della squadra avversaria, noto come “Carta Cocchi”, considerato un rinforzo per la linea offensiva.

Il mercato dell’Inter degli ultimi giorni ruota parecchio attorno al reparto esterni. Con la cessione di Denzel Dumfries al Real Madrid ormai certa, per i nerazzurri è diventato fondamentale trovare un sostituto e la società sta provando a stringere i tempi per arrivare a Marco Palestra. L’addio all’olandese verrà ratificato solo dopo il 7 giugno, quando Florentino Perez dovrebbe vincere le elezioni presidenziali del club blanco e portare José Mourinho in panchina, Ibrahima Konaté e lo stesso Dumfries in campo. Inter e Real sono in contatto per accorciare i tempi rispetto a luglio, quando diventerà effettiva la clausola rescissoria da 20 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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