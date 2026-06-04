La squadra di calcio italiana ha abbandonato anticipatamente il ritiro dopo aver battuto il Lussemburgo. La decisione è stata presa il giorno successivo alla vittoria. Nessun dettaglio su eventuali motivi o dichiarazioni ufficiali.

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© Internews24.com - Palestra lascia in anticipo il ritiro dell’Italia, all’indomani della vittoria contro il Lussemburgo

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