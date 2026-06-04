L’Italia ha battuto il Lussemburgo 1-0 in un’amichevole grazie a un gol di Pio Esposito, che ha segnato dopo aver sbagliato un rigore nella finale playoff per i Mondiali contro la Bosnia. La partita si è conclusa con un risultato stretto, ma non ha mostrato un gioco convincente o un’idea chiara di manovra offensiva. La squadra ha faticato a creare occasioni pericolose e a imporre il proprio ritmo.

L’ Italia ha vinto l’amichevole contro il Lussemburgo 1-0, con gol di Pio Esposito, che si è “riscattato” dopo il rigore sbagliato contro la Bosnia alla finale playoff per i Mondiali. Tuttavia, Libero ha criticato la prestazione degli Azzurri guidati dal ct ad interim Silvio Baldini, che ha permesso a tanti giovani di esordire con la Nazionale maggiore. Baldini porta in campo la più giovane Italia dal 1912. Il quotidiano scrive: Un successo, di misura e per niente convincente contro un’avversaria decisamente modesta, ottenuto con una selezione sperimentale, composta da un senatore, il capitano Gigio Donnarumma, Francesco Pio Esposito, e tantissimi talenti che proveranno a ritagliarsi spazio in azzurro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Ilnapolista.it - La vittoria dell’Italia 1-0 col Lussemburgo non convince, manca ancora un’idea di gioco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Alvini, dal triplete col Tuttocuoio alla A col Frosinone: "La nostra idea di gioco è quella di Bayern e Psg"Il tecnico, al suo sesto campionato vinto, si appresta a guidare la squadra in Serie A dopo aver ottenuto il successo con il Tuttocuoio e aver...

La Nazionale dei giovani fatica col Lussemburgo: un gol di Pio Esposito basta per la vittoriaLa Nazionale under 21 ha vinto per 1-0 contro il Lussemburgo grazie a un gol di Pio Esposito.

Temi più discussi: Velasco dopo Italia-Polonia: Bisogna saper giocare male. Su Antropova... Video; Giro d'Italia, 20esima tappa: Vingegaard vince e ipoteca il trionfo finale; Finalmente Milan, la vittoria più bella: il velocista friulano domina la volata finale a Roma; L'ennesimo Mondiale senza l'Italia: consoliamoci con la mostra amarcord.

Al finale della tappa del Giro d’Italia femminile #BibioneBuja con la maglia rosa #ElisaBalsamo ed il campionissimo #JonathanMilan fresco di vittoria a Roma nell’ultima tappa del Giro d’Italia @giroditalia x.com

La vittoria dell’Italia 1-0 col Lussemburgo non convince, manca ancora un’idea di giocoL'Italia ha vinto l'amichevole contro il Lussemburgo 1-0, a segno Pio Esposito. La Nazionale di Baldini non ha però convinto del tutto. ilnapolista.it

La AS Roma vince la Coppa Italia e completa il double reddit

La cronaca della vittoria dell'Italia in Coppa Davis: certezza Berrettini, Cobolli soffre e vinceItalia ancora sul tetto del mondo del tennis. La squadra azzurra guidata da Filippo Volandri vince la Coppa Davis per la terza volta consecutiva, la quarta in totale, battendo in finale 2-0 la Spagna, ... tg.la7.it