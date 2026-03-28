Il difensore dell’Atalanta ha abbandonato il ritiro della nazionale svedese a causa di un infortunio. La società ha diffuso un comunicato ufficiale, senza specificare la natura dell’infortunio o i tempi di recupero. La squadra si trova ora a valutare le prossime mosse in vista delle competizioni imminenti.

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© Calcionews24.com - Infortunio Hien, il difensore dell’Atalanta lascia il ritiro della Svezia! Il comunicato

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