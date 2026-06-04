La squadra di calcio ha raggiunto un accordo da 42 milioni più bonus per un giocatore proveniente dalla società rivale. Per completare il trasferimento, è necessario un ulteriore investimento. La trattativa tra le due società è in corso e si attende una conferma ufficiale. Il giocatore si sta trasferendo dopo aver giocato nella squadra concorrente. La società ha confermato l’intenzione di finalizzare l’operazione nel prossimo futuro.

Definire investimento sostenibile: due parole? Marco Palestra. L’Inter ha ragionato, insieme alla proprietà, di fronte alle comprensibili esigenze dell’Atalanta che non è mai scesa sotto alla richiesta di 50 milioni. Grazie alla cessione di Dumfries al Real Madrid, che ne porterà 20, l’acquisto del rampante esterno costerà “solo” 30. A questo denaro però andrà sottratta probabilmente la valutazione di Matteo Cocchi, terzino sinistro dell’Under 23 che ha debuttato in Serie A con Chivu e dovrebbe finire nel calderone. E poi la differenza di stipendio tra il giocatore che va, 8 milioni lordi, rispetto ai 4 che verranno proposti all’ultimo arrivato, genera un abbassamento del monte ingaggi molto gradito a Oaktree. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Palestra corre verso l'Inter: pronto il rilancio, l'Atalanta apre al trasferimento

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Palestra, vi svelo le mosse dellInter e le ultime novità

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