Dumfries ha firmato con il Real Madrid, con un accordo che prevede il pagamento di una clausola rescissoria di 20 milioni di euro. L'Inter sta preparando un'offerta per un centrocampista olandese prima dell'inizio del Mondiale. Il tecnico vuole completare l'acquisto prima della competizione, e successivamente potrebbe partire un'altra operazione di mercato. La trattativa tra le parti è in corso, senza comunicati ufficiali.

Denzel Dumfries si avvicina sempre di più al Real Madrid di Josè Mourinho, pronto a pagare la clausola che entro il 15 luglio permette all'esterno olandese di lasciare l'Inter per 20 milioni. Dumfries e il Real hanno già raggiunto un'intesa, con il club spagnolo che vorrebbe chiudere l'operazione prima dell'inizio del Mondiale. L'uscita di Dumfries porterà l'Inter a tornare alla carica con l'Atalanta per Marco Palestra, l'esterno destro reduce da una stagione boom in prestito al Cagliari che lo ha portato anche ad entrare stabilmente nel giro azzurro. La Dea ha rifiutato una prima offerta di Ausilio da 40 milioni più 5 di bonus, anche perché confida che sull'esterno si scateni un'asta che coinvolga anche i ricchi club di Premier. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Dumfries ha l'accordo col Real: via con la clausola da 20 milioni. Inter, pronto il rilancio per Palestra

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