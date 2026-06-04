L’Inter sta trattando per l’acquisto di una palestra valutata circa 45 milioni di euro. L’Atalanta, proprietaria dell’immobile, ha un’opinione diversa sulla cifra. La trattativa tra le due parti è in corso, ma non sono stati resi pubblici dettagli aggiuntivi. Nessuna delle parti ha ancora firmato un accordo definitivo. La differenza di valutazioni rappresenta il principale ostacolo nelle negoziazioni.

di Stefano Cori Palestra vuole l’Inter, i nerazzurri pensano di chiudere intorno ai 45 milioni di euro. L’Atalanta però la pensa diversamente. L’Inter ha avuto un’apertura totale da parte di Marco Palestra. L’esterno di proprietà dell’Atalanta, che tanto bene ha fatto al Cagliari nel corso dell’ultima stagione, ha messo i nerazzurri in cima alla lista dei desideri. Infatti interessati a lui ci sono diversi club sia di Serie A che esteri. Forti di questa preferenza del giocatore i dirigenti della Beneamata sperano di chiudere la trattativa intorno ai 45 milioni di euro. Così riporta Gianluca Di Marzio, quello che è prettamente un pensiero di sponda interista. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Palestra a 45 milioni, per l’Inter è quasi una speranza: l’Atalanta è di altro avviso

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